مؤتمر الجزيري: المنافسة في خط الهجوم من أجل مصلحة الزمالك.. وهدفنا إسعاد الجماهير

السبت، 21 مارس 2026 - 15:48

كتب : FilGoal

شدد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على أن المنافسة بين لاعبي خط الهجوم تصب في مصلحة فريقه.

ويستضيف الزمالك نظيره أوتوهو غدا الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الجزيري في مؤتمر صحفي: "فريق أوتوهو يمتلك لاعبين مميزين في خطي الوسط والهجوم، ومباراة العودة هي الشوط الثاني بالنسبة لنا ونتطلع لبذل قصارى جهدنا في اللقاء لتحقيق الفوز".

وأضاف "المنافسة بين لاعبي خط هجوم الزمالك من أجل مصلحة الفريق، وتخلق دوافعا لدى اللاعبين للظهور بأفضل صورة للمشاركة بشكل أساسي".

وشدد "دور اللاعبين الكبار بالفريق هو نقل الخبرات للاعبين الجدد بالفريق والعناصر الشابة، وكل لاعب سيبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة".

وأتم تصريحاته "جمهور الزمالك يلعب دورا كبيرا مع الفريق، وننتظر مساندتهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، و نسعى لإسعادهم باستمرار".

وكان الزمالك قد تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك في مباراة الذهاب.

ويلعب المتأهل من مباراة الزمالك ضد أوتوهو، أمام المتأهل من مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد.

