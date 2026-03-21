مباشر - برايتون (1)-(1) ليفربول.. جووووول التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري.

ق29 ميلوس كيركيز يسجل هدف التعادل لنادي ليفربول

ق22 رأسية خطيرة من ماك أليستر وتصدي رائع من حارس برايتون

ق20 عرضية خطيرة بعد جملة فنية رائعة وضربة رأسية تمر أعلى مرمى ليفربول بقليل

ق14 داني ويلباك يسجل الهدف الأول لنادي برايتون بضربة رأسية متقنة

ق8 تغيير اضطراري بخروج هوجو إيكيتيكي للإصابة ونزول كورتس جونز