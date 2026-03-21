انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(1) ليفربول.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 21 مارس 2026 - 14:46

كتب : FilGoal

داني ويلباك - برايتون ضد ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد برايتون دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق85 كورتيس جونز ينقذ فرصة هدف محقق لبرايتون ويبعد الكرة من على خط المرمى

ق55 داني ويلبيك يسجل الهدف الثاني لبرايتون

ق46 هجمة خطيرة من برايتون وتصدي رائع من حارس ليفربول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 عرضية خطيرة من فان دايك وإبعاد رئاع من دفاع برايتون.

ق29 ميلوس كيركيز يسجل هدف التعادل لنادي ليفربول

ق22 رأسية خطيرة من ماك أليستر وتصدي رائع من حارس برايتون

ق20 عرضية خطيرة بعد جملة فنية رائعة وضربة رأسية تمر أعلى مرمى ليفربول بقليل

ق14 داني ويلباك يسجل الهدف الأول لنادي برايتون بضربة رأسية متقنة

ق8 تغيير اضطراري بخروج هوجو إيكيتيكي للإصابة ونزول كورتس جونز

ليفربول
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525639/انتهت-الدوري-الإنجليزي-برايتون-2-1-ليفربول-3-نقاط-ثمينة