تشكيل ليفربول - إيكيتيكي يقود الهجوم أمام برايتون في غياب صلاح

يقود المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هجوم ليفربول خلال مواجهة برايتون.

ويغيب النجم الدولي محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد برايتون بداعي الإصابة.

ويلعب ليفربول ضد برايتون بعد قليل ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويأتي برايتون في المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا