كاريك: ما حدث أمام بورنموث جنون

السبت، 21 مارس 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

أعرب مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام بورنموث.

وفرض بورنموث على ملعبه فيتالتي التعادل مع يونايتد بنتيجة 2-2.

وقال مايكل كاريك في تصريحات للصحفيين: "كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أخرى أمام بورنموث. لا أستطيع استيعاب ما حدث. إنه جنون".

وأضاف "الحكم احتسب ركلة جزاء لنا بعد شد بذراعين، ولكن الركلة الثانية التي تخص أماد ديالو لم يحتسبها. الموقف شبه متطابق، ولكن ما حدث غير منطقي".

سجل ليونايتد برونو فيرنانديز وجيمس هيل بالخطأ في مرماه، فيما سجل لبورنموث ريان كريستي وجونيور كروبي.

وحقق بورنموث التعادل الخامس على التوالي ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

فيما ظل يونايتد ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

