كاريك: ما حدث أمام بورنموث جنون
السبت، 21 مارس 2026 - 12:56
كتب : FilGoal
أعرب مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام بورنموث.
وفرض بورنموث على ملعبه فيتالتي التعادل مع يونايتد بنتيجة 2-2.
وقال مايكل كاريك في تصريحات للصحفيين: "كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أخرى أمام بورنموث. لا أستطيع استيعاب ما حدث. إنه جنون".
وأضاف "الحكم احتسب ركلة جزاء لنا بعد شد بذراعين، ولكن الركلة الثانية التي تخص أماد ديالو لم يحتسبها. الموقف شبه متطابق، ولكن ما حدث غير منطقي".
سجل ليونايتد برونو فيرنانديز وجيمس هيل بالخطأ في مرماه، فيما سجل لبورنموث ريان كريستي وجونيور كروبي.
وحقق بورنموث التعادل الخامس على التوالي ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.
فيما ظل يونايتد ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - إيكيتيكي يقود الهجوم أمام برايتون في غياب صلاح سلوت: إيزاك سيكون متاحا أمام باريس سان جيرمان ولكن مواعيد مباريات السبت 21 مارس - الأهلي وبيراميدز والمصري في إفريقيا.. وليفربول وتشيلسي برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة