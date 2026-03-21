سلوت: إيزاك سيكون متاحا أمام باريس سان جيرمان ولكن

السبت، 21 مارس 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

إيزاك- فان دي فين - ليفربول ضد توتنام

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول عن موقف السويدي ألكسندر إيزاك من التواجد مع فريقه أمام باريس سان جيرمان.

وتعرض إيزاك لإصابة قوية في مباراة توتنام أجرى على أثرها عملية جراحية في ديسمبر الماضي.

وقال أرني سلوت في مؤتمر صحفي: "إيزاك سيكون متاحا للمشاركة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، لكن مسألة جاهزيته الكاملة سؤال يحتاج تقييم".

وأضاف "إيزاك لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، ومرحلة التأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية ضرورية قبل خوض المباريات".

وتابع "أتوقع أن أتمكن من استخدامه لبعض الدقائق، لكن لا يمكنني تحديد ما الذي سأحصل عليه منه بالضبط، لأنه لم يتدرب مع الفريق ولو مرة واحدة".

وواصل "هو لا يزال غير قادر على التدرب مع الفريق، وعادة ما تكون مرحلة التأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية، ثم بعد ذلك المشاركة في المباريات. لا يمكن بعد حصة تدريبية واحدة أن تلعب 90 أو حتى 45 دقيقة".

وشدد "من المؤكد بنسبة 100% أن الجماهير سترى أفضل نسخة منه في الموسم المقبل، ونحن نحاول أن نراه قريبا من أفضل مستوياته أو في أفضل حالاته خلال هذا الموسم".

وأتم سلوت تصريحاته "أنا متحمس مثلي مثل الجماهير لعودته، لأننا في 90% من مبارياتنا صنعنا فرصا أكثر من المنافس. ولو كان لديك أحد أفضل المهاجمين في العالم، فهذا غالبا كان سيعني حصد نقاط أكثر".

ويلعب ليفربول ضد باريس سان جيرمان يوم 8 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

