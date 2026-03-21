بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين

السبت، 21 مارس 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ليونيل ميسي - الأرجنتين

أعلن منتخب الأرجنتين استدعاء الثنائي فرانكو ماستانتونو وخواكين بانيتشيلي لمواجهتي موريتانيا وجواتيمالا.

وسينضم الثنائي للقائمة التي أعلنت منذ أيام للتانجو بعد الإعلان عن مواجهة موريتانيا وديا. (طالع التفاصيل)

ولم يتواجد اسم ماستانتونو لاعب ريال مدريد أو بانيتشيلي لاعب ستراسبورج في القائمة الأولى.

وأعلن منتخب الأرجنتين منذ ساعات مواجهة موريتانيا وديا يوم 27 مارس الجاري.

وستقام المباراة في ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز في الأرجنتين في الثامنة والربع بتوقيت الأرجنتين، الثانية والربع صباحا بتوقيت مصر.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع جواتيمالا يوم 31 مارس الجاري على ملعب لا بومبونيرا أيضا.

ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني حتى الآن موقف مباراة بطل العالم ضد جواتيمالا المهددة بالإلغاء. (طالع التفاصيل)

وألغيت مباراتي الأرجنتين ضد قطر الودية وضد إسبانيا في نهائي كأس فيناليسيما بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

ويتواجد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم مع الجزائر والأردن والنمسا في ذات المجموعة.

