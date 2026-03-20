تقرير: بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا.. ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا مهددة

أصبحت مباراة الأرجنتين ضد جواتيمالا الودية المقرر لها يوم 31 مارس الجاري مهددة بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وألغيت مباراتي الأرجنتين ضد قطر الودية وضد إسبانيا في نهائي كأس فيناليسيما بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

واتفق الاتحاد الأرجنتيني على إقامة مباراة ودية ضد جواتيمالا في ملعب لا بومبونيرا نهاية الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية السبب الذي يهدد إقامة ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا، بأن لوائح فيفا تمنع المنتخب من خوض مباراتين وديتين في قارتين مختلفتين خلال نفس التوقف الدولي.

وستلتقي جواتيمالا مع الجزائر في إيطاليا يوم 27 مارس وبالتالي اللوائح تمنعها من خوض المباراة في الأرجنتين بعد 4 أيام في قارة أخرى.

ولنفس السبب لم يستطع منتخب الأرجنتين من مواجهة الهند في الهند ثم أنجولا في أنجولا وديا في التوقف الدولي الأخير واكتفى بمواجهة أنجولا فقط والتي انتهت بالفوز 1-0 آنذاك.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن حل الأزمة ومواجهة منتخب آخر لإنقاذ فترة التوقف الدولي الجارية بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا والآن جواتيمالا.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خيرنيمو رولي (مارسيليا الفرنسي) – خوان موسو (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الدفاع: ناهول مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جونزالو مونتيل (ريفر بليت الأرجنتيني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) – ماركوس سينيسي (بورنموث الإنجليزي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – توماس بالاسيوس (إنديبنديتي الأرجنتيني) – جابريل روخاس (راسينج الأرجنتيني) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني)

الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – ماكسيمو بريوني (كومو الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – فلانتين باركو (ستراسبورج الفرنسي) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي الأمريكي) – إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – نيكو باز (كومو الإيطالي) – جانليوكا بريستياني (بنفيكا البرتغالي) – نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) – تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – خوسيه لوبيز (بالميراس البرازيلي) – خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)

ويتواجد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم مع الجزائر والأردن والنمسا في ذات المجموعة من كأس العالم 2026.