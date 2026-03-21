أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا

السبت، 21 مارس 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

أعلن منتخب البرازيل استدعاء هوجو سوزا حارس كورينثيانز بدلا من أليسون حارس ليفربول.

وأوضح الاتحاد في بيانه سبب استبعاد حارس ليفربول بسبب الإصابة.

ولن يتواجد صاحب الـ 33 عاما في قائمة البرازيلي لمواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين.

وسينضم سوزا لقائمة السامبا رفقة إيدرسون حارس فنربخشة التركي وبينتو حارس النصر السعودي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن البرازيلي لن يتواجد في قائمة الريدز أمام برايتون بسبب الإصابة.

وشارك أليسون في 34 مباراة هذا الموسم خرج بشباك نظيفة في 13 منها.

وغاب أليسون في وقت سابق هذا الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة لمدة شهر ونصف.

يذكر أيضا أن محمد صلاح سيغيب عن لقاء برايتون بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفوز على جالاتاسراي بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة سلوت: صلاح يتسم بالقوة الذهنية بسبب عمره.. وهذه إمكانية نقله في العمق
الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر 57 دقيقة | سعودي في الجول
برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد الـ 3 نقاط ضد بورنموث ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان مواجهة موريتانيا.. استدعاء ماستانتونو وبانيتشيلي لقائمة منتخب الأرجنتين ساعة | أمريكا
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
