أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا

أعلن منتخب البرازيل استدعاء هوجو سوزا حارس كورينثيانز بدلا من أليسون حارس ليفربول.

وأوضح الاتحاد في بيانه سبب استبعاد حارس ليفربول بسبب الإصابة.

ولن يتواجد صاحب الـ 33 عاما في قائمة البرازيلي لمواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين.

وسينضم سوزا لقائمة السامبا رفقة إيدرسون حارس فنربخشة التركي وبينتو حارس النصر السعودي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن البرازيلي لن يتواجد في قائمة الريدز أمام برايتون بسبب الإصابة.

وشارك أليسون في 34 مباراة هذا الموسم خرج بشباك نظيفة في 13 منها.

وغاب أليسون في وقت سابق هذا الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة لمدة شهر ونصف.

يذكر أيضا أن محمد صلاح سيغيب عن لقاء برايتون بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفوز على جالاتاسراي بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.