بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني

أجبر بورنموث ضيفه مانشستر يونايتد على التعادل بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل ليونايتد برونو فيرنانديز وجيمس هيل بالخطأ في مرماه، فيما سجل لبورنموث ريان كريستي وجونيور كروبي.

وحقق بورنموث التعادل الخامس على التوالي ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

فيما ظل يونايتد ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يعرف سوى تألق الحارسين.

وفي الدقيقة 21 تألق سيني لامينس في التصدي لتصويبة قوية من ريان حولها لركنية.

ومنع بيتروفيتش حارس بورنموث فرصة محققة ليونايتد بعد عرضية ديوجو دالوت وتسديدة برونو فيرنانديز من لمسة واحدة أبعدها الحارس بقدمه من على خط المرمى.

في الشوط الثاني تحولت الأمور بدءا من الدقيقة 60 عندما تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 61 سجل برونو فيرنانديز هدف التقدم ليونايتد من علامة الجزاء.

لكن سرعان من أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سجلها ريان كريستي بعد سلسلة تمريرات.

الأهداف لم تتوقف، فحوّل جيمس هيل برأسه ركنية نفذها برونو في الشباك واضعا يونايتد في المقدمة مجددا في الدقيقة 71.

ومنعت العارضة تصويبة رائعة من أليكس سكوت كادت أن تعلن التعادل في الدقيقة 75.

وقبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي منع هاري ماجواير خصمه إيفانيلسون من الانفراد مما أجبر الحكم على إطلاق صافرته معلنا ركلة جزاء ومشهرا للبطاقة الحمراء في وجه المدافع الإنجليزي.

جونيور كروبي انبرى للركلة وسجلها في الشباك في الدقيقة 81 معيدا النتيجة لنقطة الصفر من جديد بالتعادل 2-2.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتجعل كل فريق يخرج بنقطة.