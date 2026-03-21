بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني

السبت، 21 مارس 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - مانشستر يونايتد - بورنموث

أجبر بورنموث ضيفه مانشستر يونايتد على التعادل بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

سجل ليونايتد برونو فيرنانديز وجيمس هيل بالخطأ في مرماه، فيما سجل لبورنموث ريان كريستي وجونيور كروبي.

وحقق بورنموث التعادل الخامس على التوالي ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث تقرير: كاسيميرو يسبب صداعا لإدارة مانشستر يونايتد.. و7 بدلاء لخلافته تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق

فيما ظل يونايتد ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يعرف سوى تألق الحارسين.

وفي الدقيقة 21 تألق سيني لامينس في التصدي لتصويبة قوية من ريان حولها لركنية.

ومنع بيتروفيتش حارس بورنموث فرصة محققة ليونايتد بعد عرضية ديوجو دالوت وتسديدة برونو فيرنانديز من لمسة واحدة أبعدها الحارس بقدمه من على خط المرمى.

في الشوط الثاني تحولت الأمور بدءا من الدقيقة 60 عندما تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 61 سجل برونو فيرنانديز هدف التقدم ليونايتد من علامة الجزاء.

لكن سرعان من أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سجلها ريان كريستي بعد سلسلة تمريرات.

الأهداف لم تتوقف، فحوّل جيمس هيل برأسه ركنية نفذها برونو في الشباك واضعا يونايتد في المقدمة مجددا في الدقيقة 71.

ومنعت العارضة تصويبة رائعة من أليكس سكوت كادت أن تعلن التعادل في الدقيقة 75.

وقبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي منع هاري ماجواير خصمه إيفانيلسون من الانفراد مما أجبر الحكم على إطلاق صافرته معلنا ركلة جزاء ومشهرا للبطاقة الحمراء في وجه المدافع الإنجليزي.

جونيور كروبي انبرى للركلة وسجلها في الشباك في الدقيقة 81 معيدا النتيجة لنقطة الصفر من جديد بالتعادل 2-2.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتجعل كل فريق يخرج بنقطة.

الدوري الإنجليزي بورنموث مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة سلوت: صلاح يتسم بالقوة الذهنية بسبب عمره.. وهذه إمكانية نقله في العمق سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
أخر الأخبار
أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بورنموث يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في إثارة الشوط الثاني 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
عاد أساسيا وسجل.. ماكتوميناي يقود نابولي للمركز الثاني مؤقتا بالفوز على كالياري 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد ساعة | الكرة المصرية
نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر
/articles/525619/بورنموث-يجبر-مانشستر-يونايتد-على-التعادل-في-إثارة-الشوط-الثاني