مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة الترجي في أبطال إفريقيا

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي خصمه الترجي في استاد القاهرة غدا السبت في التاسعة مساءً.

وأقيم المران الختامي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وتم السماح بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي (كاف).

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية، أعقبتها تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأخضر الفاتح، بينما يرتدي فريق الترجي الطاقم الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون البرتقالي.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - هادي رياض - أحمد عيد - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي.

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - طاهر محمد طاهر.