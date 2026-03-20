نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا

تعادل الجونة مع وادي دجلة سلبيا في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري في لقاء أقيم على استاد السلام.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تعادلهما سلبيا أيضا في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من الدوري في استاد خالد بشارة.

اللقاء لم يشهد الكثير من الفرص المحققة على مرمى الحارسين عمرو حسام ومحمد علاء.

وفي الدقيقة 82 تعرض إبراهيم البهنسي لاعب دجلة للطرد عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو بعد تدخل قوي على أليو جاتا لاعب الجونة.

وأكمل كلا الفريقين اللقاء بـ 10 لاعبين إذ لم يستطع اللعب الجامبي العودة لأرض الملعب لاستكمال اللقاء بعد استنفاذ كافة التغييرات.

بعد 3 دقائق فقط. من دخوله الملعب.. طرد لاعب وادي دجلة إبراهيم البهنسي بعد التدخل العنيف

ومنع محمد علاء بأطراف أصابعه في الدقيقة 90+8 فرصة من ركلة حرة مباشرة نفذها مسيكيتش.

لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين وارتفع رصيد دجلة لـ 30 نقطة في المركز الثامن فيما جاء الجونة خلفه برصيد 29 نقطة في المركز التاسع.