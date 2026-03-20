انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(2) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير

الجمعة، 20 مارس 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - دالوت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد مانشستر يونايتد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 30 مباراة.

فيما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

انتهت

ق 80: جووول التعادل عن طريق جونيور كروبي من ركلة جزاء

ق 79: ركلة جزاء لبورنموث وبطاقة حمراء لهاري ماجواير

ق 75: القائم يمنع هدفا رائعا لبورنموث

ق 71: جووول الثاااني برأسية خاطئة من ركنية نفذها برونو

ق 68: جووول ريان كريستي يسجل التعادل بتسديدة أرضية على يسار الحارس

ق 61: جووول مانشستر يونايتد يتقدم من ركلة جزاء لبرونو

ق 60: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: عرضية من دالوت وتسديدة من لمسة واحدة من برونو يبعدها الحارس بقدمه من على خط المرمى

ق 21: لامينس يتصدى لتصويبة قوية من ريان ويحولها لركنية

بداية اللقاء

