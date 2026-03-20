قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بطل إفريقيا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب المغربي وليد الكرتي بسبب الإصابة بالإضافة لـ علي جبر ومحمد حمدي ومحمد حمدي إبراهيم ورمضان صبحي.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراس المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

الدفاع: محمد الشيبي – كريم حافظ – أحمد سامي – محمود مرعي – أسامة فيصل – يوسف شيكا –

الوسط: مهند لاشين – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم "أوباما" – إيفرتون دا سيلفا – حامد حمدان – باسكال فيري – أحمد توفيق – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: مصطفى زيكو – فيستون ماييلي – دودو الجباس

قائمة فريقنا لمباراة الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا 🌍🌟#Pyramids | #ملوك_الكرة pic.twitter.com/JgEZwA45AN — Pyramids FC (@pyramidsfc) March 20, 2026

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بنتيجة 1-1 مع الجيش الملكي في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنصف النهائي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.