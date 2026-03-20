مؤتمر يورتشيتش: لا يتم تقدير بيراميدز بالشكل المناسب.. والكرتي يغيب أمام الجيش الملكي

كشف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز غياب وليد الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي، وقدم سؤالا لمسؤولي الكرة المصرية.

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بطل إفريقيا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بوصول الفريق إلى هذا الدور من البطولة الأقوى في الكرة الإفريقية، والكل يعلم أن الوصول للقمة وتحقيق اللقب أمر صعب ولكن الحفاظ على القمة هو الأصعب ولذلك لابد من بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار حتى النهاية وبكل قوة".

وأكمل "نعاني من ضغط شديد جدا بسبب توالي المباريات، ولماذا بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي لعب مباراة في كأس مصر بين لقائي الذهاب والإياب من دوري الأبطال".

وتسائل "أقول للمسؤولين إن بيراميدز قدم الكثير خلال آخر عامين للكرة المصرية لكن لا يتم تقدير هذا بالشكل المناسب، والفريق يتعرض لأمور غير طبيعية وغير مفهومة".

وشدد "بسب بالضغط الشديد ولعب أكثر من بطولة كل يومين أو 3 نضطر لإجراء 5-4 تغييرات في كل مباراة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد الشديد، وسعيد بما يقدمه الفريق".

وأوضح "الفريق سيفتقد إلى جهود وليد الكرتي أمام الجيش الملكي للإصابة أما باقي المجموعة جاهزة تماما".

وواصل عن مستوى فيستون ماييلي: "هو وجميع أفراد المجموعة قدموا الكثير وحققوا البطولات وأثق فيهم جميعا وبه بأنه سيعود أقوى وأفضل مع النادي في الفترة المقبلة"

وأتم "نحترم كثيرا نادي الجيش الملكي والكرة المغربية وما يمتلكه الفريق من إمكانيات ولكننا لا نغير استراتيجية اللعب الخاصة بنا بناء على المنافس ومستمرون في اللعب القوي والضغط والهجوم بكل فوة مع كامل الاحترام لأي منافس".

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بنتيجة 1-1 مع الجيش الملكي في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنصف النهائي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.