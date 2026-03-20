مدرب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المصري.. وجمهورنا الدافع الحقيقي

شدد راموفيتش المدير الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة ضد المصري.

ويحل المصري ضيفا على بلوزداد يوم السبت المقبل ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال راموفيتش مدرب شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام النادي المصري، والتأهل لم يحسم بعد لأن الفرصة ستكون متكافئة بين الفريقين".

وأضاف "الأمر الجيد أننا سنلعب على ملعبنا وأمام جمهورنا، وهو الدافع الحقيقي لنا. سنقدم أفضل ما لدينا من أجل عبور هذا الدور وبلوغ نصف النهائئ".

وفرض شباب بلوزداد الجزائري تعادلا مع المصري بنتيجة 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية في لقاء أقيم على ملعب السويس الجديد.

سجل هدف المصري صلاح محسن، فيما سجل لطفي بوصوار هدف التعادل لبلوزداد.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم السبت الموافق 21 مارس لحسم هوية المتأهل.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.