الأرجنتين تواجه موريتانيا وديا

الجمعة، 20 مارس 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الأرجنتيني مواجهة موريتانيا وديا يوم 27 مارس الجاري.

وستقام المباراة في ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز في الأرجنتين في الثامنة والربع بتوقيت الأرجنتين، الثانية والربع صباحا بتوقيت مصر.

وستكون تلك أول مباراة تجمع بين منتخبي موريتانيا والأرجنتين تاريخيا.

تقرير: بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا.. ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا مهددة

ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني حتى الآن موقف مباراة بطل العالم ضد جواتيمالا المهددة بالإلغاء. (طالع التفاصيل)

وألغيت مباراتي الأرجنتين ضد قطر الودية وضد إسبانيا في نهائي كأس فيناليسيما بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

واتفق الاتحاد الأرجنتيني على إقامة مباراة ودية ضد جواتيمالا في ملعب لا بومبونيرا يوم 31 مارس الجاري.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية السبب الذي يهدد إقامة ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا، بأن لوائح فيفا تمنع المنتخب من خوض مباراتين وديتين في قارتين مختلفتين خلال نفس التوقف الدولي.

وستلتقي جواتيمالا مع الجزائر في إيطاليا يوم 27 مارس وبالتالي اللوائح تمنعها من خوض المباراة في الأرجنتين بعد 4 أيام في قارة أخرى.

ولنفس السبب لم يستطع منتخب الأرجنتين من مواجهة الهند في الهند ثم أنجولا في أنجولا وديا في التوقف الدولي الأخير واكتفى بمواجهة أنجولا فقط والتي انتهت بالفوز 1-0 آنذاك.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن حل الأزمة ومواجهة منتخب آخر لإنقاذ فترة التوقف الدولي الجارية بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا والآن جواتيمالا.

وجاءت قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خيرنيمو رولي (مارسيليا الفرنسي) – خوان موسو (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الدفاع: ناهول مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جونزالو مونتيل (ريفر بليت الأرجنتيني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) – ماركوس سينيسي (بورنموث الإنجليزي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – توماس بالاسيوس (إنديبنديتي الأرجنتيني) – جابريل روخاس (راسينج الأرجنتيني) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني)

الوسط: لياندرو باريديس (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – ماكسيمو بريوني (كومو الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – فلانتين باركو (ستراسبورج الفرنسي) – رودريجو دي بول (إنتر ميامي الأمريكي) – إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – نيكو باز (كومو الإيطالي) – جانليوكا بريستياني (بنفيكا البرتغالي) – نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) – تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – خوسيه لوبيز (بالميراس البرازيلي) – خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)

ويتواجد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم مع الجزائر والأردن والنمسا في ذات المجموعة من كأس العالم 2026.

نرشح لكم
تقرير: بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا.. ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا مهددة إنفانتينو: كأس العالم سيقام في موعده بمشاركة 48 منتخبا رغم تسجيل ميسي هدفه الـ 900.. إنتر ميامي يودع أبطال كونكاكاف بأفضلية الأهداف قائمة الأرجنتين - انضمام سداسي أتلتيكو مدريد وتواجد بريستياني لمواجهة جواتيمالا رئيسة المكسيك تعلن استعدادها لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم 2026 بعد طلب نقل مباريات إيران للمكسيك.. فيفا: لا نية لتغيير جدول مباريات كأس العالم نيمار: عدم استدعائي لمنتخب البرازيل أمر مؤسف.. والحلم ما زال قائما بعد استبعاده.. أنشيلوتي يوضح إمكانية استدعاء نيمار لكأس العالم
نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا 3 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي 18 دقيقة | الكرة المصرية
في بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي ينهي الجدل حول قميص "النجمة الواحدة" 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) مانشستر يونايتد.. الحارس يمنع هدفا محققا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوجود مفتاح الحياة.. الإعلان عن قمصان منتخب مصر في كأس العالم 2026 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - لا تغييرات من كاريك أمام بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
