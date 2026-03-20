جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست

أعلن نادي توتنام الإنجليزي خضوع جوليليمو فيكاريو حارس المرمى لجراحة لعلاج الفتق.

وسيجري فيكاريو الحارس الأساسي للفريق اللندني الجراحة بعد مباراة نوتنجهام فورست في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسيغيب الإيطالي عن الملاعب لمدة تقارب الشهر لن يخوض خلالها توتنام مباريات لمدة 3 أسابيع بسبب التوقف الدولي.

We can confirm that Guglielmo Vicario will undergo surgery next week on a hernia. The minor procedure for the Italy international goalkeeper has been timed to have as minimal impact on our season as possible. Guglielmo will commence his rehabilitation with our medical staff… pic.twitter.com/7hYaJyTQrK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 20, 2026

وشارك فيكاريو أساسيا في كل المباريات مع توتنام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وشارك كبديل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما ارتكب أنطونين كينكسي الحارس البديل خطأين في أول 15 دقيقة تأخر على إثرها الفريق في النتيجة 3-0.

وشارك فيكاريو في 116 مباراة بقميص توتنام منها 42 هذا الموسم، وساهم في عودة الفريق لتحقيق الألقاب بعد غياب بالفوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويحتل توتنام المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.