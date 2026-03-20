جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست

الجمعة، 20 مارس 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

أعلن نادي توتنام الإنجليزي خضوع جوليليمو فيكاريو حارس المرمى لجراحة لعلاج الفتق.

وسيجري فيكاريو الحارس الأساسي للفريق اللندني الجراحة بعد مباراة نوتنجهام فورست في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسيغيب الإيطالي عن الملاعب لمدة تقارب الشهر لن يخوض خلالها توتنام مباريات لمدة 3 أسابيع بسبب التوقف الدولي.

وشارك فيكاريو أساسيا في كل المباريات مع توتنام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وشارك كبديل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما ارتكب أنطونين كينكسي الحارس البديل خطأين في أول 15 دقيقة تأخر على إثرها الفريق في النتيجة 3-0.

وشارك فيكاريو في 116 مباراة بقميص توتنام منها 42 هذا الموسم، وساهم في عودة الفريق لتحقيق الألقاب بعد غياب بالفوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويحتل توتنام المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

