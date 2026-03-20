الاتحاد المصري يشكر سفير إسبانيا

الجمعة، 20 مارس 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

تقدم اتحاد الكرة المصري بالشكر لـ سيرخيو كارانثا، السفير الإسباني في مصر على جهوده المخلصة في تيسير الإجراءات لخوض المنتخب المصري مباراة ودية ضد إسبانيا.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة المواجهة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا يوم 31 مارس الجاري بعدما كانت مهددة بالإلغاء. (طالع التفاصيل)

وكشف اتحاد الكرة

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة بخالص الشكر والتقدير إلى سيرخيو كارانثا، السفير الإسباني في مصر، على جهوده المخلصة في تيسير الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لاستخراج تأشيرات بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالدور الإيجابي والتعاون المثمر، الذي ساهم في إنهاء الإجراءات في وقت مناسب، بما يضمن انتظام برنامج المنتخب خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.

نرشح لكم
بتواجد يامال.. منتخب إسبانيا يعلن قائمته لمواجهتي مصر وصربيا نهاية الأزمة.. إسبانيا تعلن مواجهة مصر وديا سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر اتحاد الكرة يعلن إقامة مواجهة مصر وإسبانيا الودية بتواجد كافة أعضائه.. انطلاق الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات المنتخبات قبل توقف مارس منتخب السعودية يعلن قائمة مباراته ضد مصر في الجول يكشف كواليس محاولات إعادة إحياء لقاء مصر وإسبانيا الودي
أخر الأخبار
الاتحاد المصري يشكر سفير إسبانيا 14 دقيقة | منتخب مصر
قائمة إنجلترا - عودة بيلينجهام.. و5 أسماء تظهر لأول مرة مع توخيل 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الترجي يكشف موقف الجلاصي من مواجهة الأهلي 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
"اتخذت القرار منذ فترة".. فالفيردي يعلن رحيله من أتلتيك بلباو بنهاية الموسم 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة البرتغال - استبعاد رونالدو من وديتي المكسيك وأمريكا للإصابة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر الشناوي: الترجي صاحب تاريخ في إفريقيا لكن نسعى للفوز ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: الحفاظ على المستوى الجيد صعب.. ولهذا لم أشرك بن رمضان في الذهاب ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: من الممكن أن نفوز على أرسنال ثم نكون سيئين في الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
