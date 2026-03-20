الاتحاد المصري يشكر سفير إسبانيا

تقدم اتحاد الكرة المصري بالشكر لـ سيرخيو كارانثا، السفير الإسباني في مصر على جهوده المخلصة في تيسير الإجراءات لخوض المنتخب المصري مباراة ودية ضد إسبانيا.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة المواجهة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا يوم 31 مارس الجاري بعدما كانت مهددة بالإلغاء.

وكشف اتحاد الكرة

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة بخالص الشكر والتقدير إلى سيرخيو كارانثا، السفير الإسباني في مصر، على جهوده المخلصة في تيسير الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم لاستخراج تأشيرات بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالدور الإيجابي والتعاون المثمر، الذي ساهم في إنهاء الإجراءات في وقت مناسب، بما يضمن انتظام برنامج المنتخب خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادًا لمنافسات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة.

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.