اتحاد الكرة يعلن إقامة مواجهة مصر وإسبانيا الودية

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة مصر وإسبانيا الودية يوم 31 مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا طارئا مساء الخميس، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني، وذلك في ضوء التحديات التي واجهت التخطيط المسبق للبرنامج نتيجة الأحداث الجارية.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي "حرص مجلس إدارة الاتحاد على استكمال خطة الإعداد وفقاً لما تم اعتماده سابقًا، والعمل على تذليل كافة العقبات لضمان تنفيذ البرنامج بالشكل الأمثل، وفي هذا الإطار، تم التغلب على جميع التحديات اللوجستية، والتأكيد على إقامة مباراتين دوليتين وديتين."

ويلتقي المنتخب وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة

وأضاف اتحاد الكرة "ورغم ضيق الوقت وإرهاق السفر المتوقع بين المباراتين، حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن على مواجهة منتخبي السعودية وإسبانيا، ورحب بجهود الاتحاد المصري للحفاظ على برنامج الإعداد لكأس العالم، لضمان استعداد لائق لخوض المونديال.

وأتم "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه الكامل بتوفير أفضل سبل الإعداد للمنتخب الوطني، بما يحقق طموحات الجماهير المصرية."

وكان من المقرر أن يلعب الفراعنة ضد الماتادور في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس العالم، لكن ضيق الوقت لاستخراج التأشيرات تسبب في قرب إلغاء المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اتصالات من نظيره الإسباني يوم الأربعاء عقب الإعلان عن إلغاء المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

الاتحاد الإسباني تعهد بحل أزمة التأشيرات بعد اتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الذي بدوره يحاول الآن حل جميع العقبات من أجل إقامة المباراة.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن رئيسه هاني أبو ريدة يبذل جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا.