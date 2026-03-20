مدرب الترجي يكشف موقف الجلاصي من مواجهة الأهلي

الجمعة، 20 مارس 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

كشف باتريس بوميل المدير الفني لـ الترجي التونسي موقف حمزة الجلاصي لاعب الفريق من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي غدا السبت في استاد القاهرة بعدما فاز ذهابا في رادس بنتيجة 1-0.

وقال بوميل في المؤتمر الصحفي الذي نقلته إذاعة "موزايك" التونسية: "حمزة الجلاصي قاوم الآلام وتدرب مع اللاعبين، وحضوره مهم مع المجموعة ومشاركته عامل مهم للفريق".

وخرج المدافع المخضرم من لقاء الذهاب الأسبوع الماضي متأثرا بالإصابة في الدقيقة 77.

وأضاف "ما فعله جمهور الترجي في المطار أذهلنا، وسنفعل كل شيء لإهدائه التأهل للمئات في القاهرة ولكل مشجعينا في كل مكان".

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين غدا السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي الترجي باتريس بوميل
نرشح لكم
شوبير أم الشناوي؟ نجم الترجي يجيب.. ويوجه رسالة للجمهور دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي مؤتمر الشناوي: الترجي صاحب تاريخ في إفريقيا لكن نسعى للفوز مؤتمر توروب: الحفاظ على المستوى الجيد صعب.. ولهذا لم أشرك بن رمضان في الذهاب كامويش في قائمة كاب فيردي لأول مرة استعدادا لتوقف مارس في غياب ماني.. قائمة السنغال لتوقف مارس استعدادا لـ كأس العالم 2026 من أجل ملاقاة بيراميدز.. بعثة الجيش الملكي تصل مصر من أجل ملاقاة الأهلي.. بعثة الترجي تصل مصر
أخر الأخبار
تعادل سلبي يحكم بين الإسماعيلي وحرس الحدود 12 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يعلن تفاصيل برنامج منتخب مصر لمباراتي إسبانيا والسعودية 28 دقيقة | الكرة المصرية
جراحة لـ فيكاريو عقب مباراة نوتنجهام فورست 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تعليمات خاصة من معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني قبل مواجهة أوتوهو 46 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بسبب صورته مع حاكم دبي.. استبعاد أزمون من قائمة منتخب إيران 57 دقيقة | آسيا
شوبير أم الشناوي؟ نجم الترجي يجيب.. ويوجه رسالة للجمهور ساعة | الكرة المصرية
تقرير: بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا.. ودية الأرجنتين ضد جواتيمالا مهددة ساعة | أمريكا
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525589/مدرب-الترجي-يكشف-موقف-الجلاصي-من-مواجهة-الأهلي