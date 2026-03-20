مدرب الترجي يكشف موقف الجلاصي من مواجهة الأهلي

كشف باتريس بوميل المدير الفني لـ الترجي التونسي موقف حمزة الجلاصي لاعب الفريق من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على الأهلي غدا السبت في استاد القاهرة بعدما فاز ذهابا في رادس بنتيجة 1-0.

وقال بوميل في المؤتمر الصحفي الذي نقلته إذاعة "موزايك" التونسية: "حمزة الجلاصي قاوم الآلام وتدرب مع اللاعبين، وحضوره مهم مع المجموعة ومشاركته عامل مهم للفريق".

وخرج المدافع المخضرم من لقاء الذهاب الأسبوع الماضي متأثرا بالإصابة في الدقيقة 77.

وأضاف "ما فعله جمهور الترجي في المطار أذهلنا، وسنفعل كل شيء لإهدائه التأهل للمئات في القاهرة ولكل مشجعينا في كل مكان".

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين غدا السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.