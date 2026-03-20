قائمة البرتغال - استبعاد رونالدو من وديتي المكسيك وأمريكا للإصابة

الجمعة، 20 مارس 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال القائمة المستدعاة لمواجهتي المكسيك وأمريكا.

وأًصيب رونالدو بإصابة عضلية خلال مباراة النصر ضد الفيحاء.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في وقت سابق، فإن البرتغالي سيعود بعد نهاية التوقف الدولي المقرر في شهر مارس الجاري.

وسينضم رونالدو لتدريبات العالمي استعدادا لمواجهة النجمة يوم 3 أبريل المقبل في الدوري السعودي.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: ديوجو كوستا (بورتو) - جوسي سا (ولفراهمبتون) - روي سيلفا (سبورتنج لشبونة).

الدفاع: ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي) - ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) - جواو كانسيلو (برشلونة) - نونو مينديس (باريس سان جيرمان) - جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) - ريناتو فيجا (فياريال) - أنطونيو سيلفا (بنفيكا) - توماس أراوخو (بنفيكا)

الوسط: روبن نيفيز (الهلال) - سامو كوستا (ريال مايوركا) - ماتيوس فيرنانديز (وست هام) - جواو نيفيس (باريس سان جيرمان) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

الهجوم: رودريجو مورا (بورتو) - ريكاردو هورتا (سبورتنج براجا) - بيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة) - جواو فيليكس (النصر) - فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة) - فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس) - بيدرو نيتو (تشيلسي) - رافاييل لياو (ميلان) - جونسالو جيديش (ريال سوسييداد) - جونسالو راموس (باريس سان جيرمان).

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال ضد المكسيك يوم 29 مارس الجاري، ثم أمريكا يوم 1 أبريل.

رونالدو البرتغال
