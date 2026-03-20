مؤتمر توروب: الحفاظ على المستوى الجيد صعب.. ولهذا لم أشرك بن رمضان في الذهاب

أكد يس توروب المدير الفني للأهلي على صعوبة الحفاظ على نفس مستوى الأداء طوال الموسم، كما كشف عن سبب عدم مشاركة محمد بن رمضان أمام الترجي في الذهاب.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وقال المدرب الدنماركي خلال المؤتمر الصحفي: "أهنئ الجميع بهذه الأجواء بعد شهر رمضان، وبصلاة العيد اليوم؛ وأتمنى أن يكون غدا يومًا مميزًا للنادي الأهلي وجماهيره أيضًا وأن تستمر فرحتهم بفوز الأهلي".

وأضاف "لعبنا الشوط الأول في تونس وخسرنا بهدف دون رد، لكن المواجهة لم تنتهِ بعد، وما زال هناك شوط ثانٍ".

وأكمل "راجعنا مباراة الذهاب جيدا وعملنا على دراسة اللقاء بشكل دقيق للتحضير للقاء الإياب".

وتابع "لا يوجد أي مدرب يسعد بخسارة فريقه، لكن صعب الحفاظ على نفس مستوى الأداء طوال الموسم، والأهم هو تقليل فترات التراجع والحفاظ على الاستقرار ومواصلة تحقيق الانتصارات".

وشدد "نسعى لتحقيق المكسب، وهذا ما نعمل عليه باستمرار".

وواصل "الأهم هو الدفع بأفضل فريق يحقق الهدف، وليس مجرد أفضل لاعبين، نحتاج للاعبين لديهم قدرة على التسجيل وصناعة الأهداف ويملكون إيجابية على المرمى".

واستمر "نحتاج لتسجيل الأهداف غدا أمام الترجي، من أجل الفوز والتأهل، والأداء الجماعي هو الأهم بالنسبة لنا، ونعمل على تطوير الفريق هجوميًا كمنظومة متكاملة".

وكشف "أدرك جيدًا طموحات وضغوط جماهير الأهلي منذ اليوم الأول، فهم اعتادوا على الفوز بكل البطولات، وهذا جزء من هدفي خلال تواجدي مع الفريق، لكن تركيزي الأساسي يظل داخل الملعب".

وأوضح "تحدثت مع محمد بن رمضان وشرحت له سبب عدم مشاركته في مباراة الذهاب، إذ فضلت حمايته من الأجواء في تونس، رغم رغبته الكبيرة في اللعب، لكنه لاعب مهم وسيكون له دور كبير، ومشاركته في مباراة الإياب أمر غير معلن".

وأتم "اللاعب يشارك في المركز الذي يخدم الفريق، ونضع كل لاعب في المكان الذي يساعد على تحقيق أفضل أداء، مثل بنشرقي الذي تألق أكثر عند تغيير مركزه، وكذلك زيزو، هدفي تحقيق أقصى استفادة فنية من كل العناصر لصالح الفريق".

وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.