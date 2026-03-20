جاسبريني: قدمنا أفضل وأسوأ أداء لنا أمام بولونيا

أوضح جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما أن فريقه قدم الأداء الأفضل والأسوأ له أيضا أمام بولونيا.

وتأهل بولونيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بعدما تخطى عقبة روما بنتيجة 4-3 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وقال المدرب الإيطالي عبر سكاي سبورتس: "كانت بالتأكيد مباراة مثيرة للغاية وغادرناها بكثير من الندم، كنا في أفضل حالاتنا وأسوأها أيضا".

وأضاف "كنا سيئين في استقبال الأهداف، وهو ما جعلنا دائما نطارد العودة في النتيجة، رغم أننا قدمنا أشياء جيدة جدا".

وأكمل "عندما ترتكب أخطاء مثل هذه، فمن الطبيعي أن تخسر المباريات".

وأتم "في الوقت الإضافي، كان هناك بعض الإرهاق، لكن لم نتمكن من إجراء تغييرات، بولونيا دفع بثلاثة مهاجمين سريعين، نحن نعاني من نقص الخيارات الهجومية منذ بداية الموسم".

ويستمر روما دون فوز في 5 مباريات متتالية في جميع البطولات.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويضرب بولونيا موعدا مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي.