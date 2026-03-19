هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة

شدد أولى هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ الألماني على أن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة على الطرفين.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال هونيس في تصريحات لسكاي سبورت: "ريال مدريد لا يلعبون كرة قدم رائعة جدا، لكنهم مميزون للغاية من حيث الخبرة، ويكونوا في أفضل جاهزية في اللحظات الحاسمة".

وواصل "سيكون من الغرور الشديد أن نفترض أننا سنتأهل، لكننا منذ فترة طويلة لم نمتلك فرصا بهذا الحجم، من حيث المستوى الفني كما هو الحال هذا العام".

وأردف "في الدوري الإسباني لا يقدمون مستويات قوية مرة أخرى، لكنهم يعتمدون على خبراتهم الكبيرة".

وعن تحقيق الثلاثية قال: "هذا تفاؤل مبالغ فيه، لكن أستطيع أن أقول إننا سنصبح أبطال الدوري الألماني هذا العام".

وأتم "تحقيق دوري أبطال أوروبا ممكن، لكن لا يمكن أن تقول إنك ستفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتأهل بايرن ميونيخ على حساب أتالانتا بعدما حقق الانتصار ذهابا وإيابا بنتيجة 10-2.

وقاد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد فريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تخطوا عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بتحقيق الانتصار ذهابا وإيابا بنتيجة 5-1.

ويواجه بايرن ميونيخ ريال مدريد في الدور ربع النهائي حيث تقام مباراة الذهاب الثلاثاء 7 أبريل على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل على ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونيخ.