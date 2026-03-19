الدوري الأوروبي - سيلتا فيجو يفاجئ ليون ويتأهل لربع النهائي.. وركلات الترجيح تبتسم لـ نوتنجهام فورست

تأهل سيلتا فيجو الإسباني إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بعدما تخطى عقبة ليون الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل سيلتا فيجو بمجموع المباراتين 3-1.

سجل هدفي سيلتا فيجو كل من هافيير رويدا، وفيران جوتجيلا.

وبتلك النتيجة تأهل سيلتا فيجو لمواجهة فرايبورج الألماني الذي أطاح بـ جينك البلجيكي بنتيجة 5-1.

ولعب ليون منقوصا منذ الدقيقة 19 بعدما تلقى موسى نيكاتي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله بعنف على جوتجيلا في الدقيقة 19.

وسجل خافيير رويدا لاعب سيلتا فيجو الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني.

خافيير رويدا يفتتح التسجيل لسيلتا فيغو أمام ليون#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/0N7AxT93nX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2026

وأكد تأهل سيلتا فيجو، فيران جوتجيلا في الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة بتسجيله الهدف الثاني.

وزادت الأمور سوءا لـ ليون بعدما تلقى الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو ظهير أيسر الفريق الفرنسي، البطاقة الصفراء الثانية في الثواني الأخيرة مع نهاية المباراة.

وفي مباراة أخرى بدور الـ 16، تأهل نوتنجهام فورست الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لأول مرة منذ 1996.

وتخطى نوتينجهام منافسه ميتيلاند الدنماركي بركلات الترجيح.

ونجح نوتينجهام في تعويض خسارته ذهابا على ملعبه بهدف، ليحقق الفوز إيابا في الدنمارك بنتيجة 2-1.

سجل أهداف نوتنجهام فورست كل من: نيكولاس دومينيجيز قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق بصناعة من نيكولا ميلينكوفيتش.

وعزز تقدم نوتنجهام فورست بالهدف الثاني ريان ييتس في الدقيقة 52 بصناعة من جيمس مكاتي.

بينما أحرز هدف ميتلاند الوحيد مارتن إيرليتش في الدقيقة 69.

ولم يشهد الوقت الإضافي أي جديد في نتيجة المباراة ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح والتي ابتسمت لنوتنجهام فورست بنتيجة 3-0.

وتأهل الفريق الإنجليزي للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي في انتظار المتأهل من بورتو وشتوتجارت.