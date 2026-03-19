مؤتمر روسينيور: خطأ ترجمة تصريح إنزو تسبب في سوء فهم.. وتعاملنا مع تسريب التشكيل

الخميس، 19 مارس 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسي

كشف ليام روسينيور مدرب تشيلسي، عن رغبه إنزو فيرنانديز لاعب الفريق بالاستمرار مع البلوز وتحقيق البطولات.

وقال روسينيور في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "أجريت محادثة رائعة مع إنزو فيرنانديز، وأكد لي أنه سعيد هنا ويريد الفوز مع الفريق، وكان هناك سوء فهم بسبب الترجمة، وهو ملتزم تماما بالنادي".

ويستعد تشيلسي لمواجهة إيفرتون في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
وواصل "كل مدرب يمر بفترات صعبة، وعلينا أن نقاتل أمام إيفرتون ونتجاوز هذه المرحلة، هدفنا هو التواجد في دوري أبطال أوروبا، هذا النادي يستحق ذلك".

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الخامس، ويحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق نقتطين عن برينتفورد صاحب المركز السابع.

وعن حالة مصابي الفريق، قال "سنقيم حالة رييس جيمس بعد فترة التوقف الدولي، الإصابة ليست خطيرة لكنها في العضلة الخلفية وسنواصل متابعته، وتريفيه تشالوباه سيغيب 6 أسابيع عن الملاعب".

وأضاف "فيليب يورجنسن خضع لفحص طبي ويحتاج إلى عملية بسيطة، الإصابة ليست خطيرة وسيغيب لعدة أسابيع، وليفي كولويل يتقدم بشكل جيد في تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، لكنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت قبل العودة".

وكشف "نعلم بشأن تسريب أخبار التشكيل قبل مباراة باريس سان جيرمان، ولم يكن ذلك بدافع سيئ، وقد تعاملنا مع الأمر."

وتغلب باريس سان جيرمان على تشيلسي بنتيجة 3-0 في مباراة العودة لدور الـ16 في أبطال أوروبا ووصل مجموع المباراتين لـ8-2، ليتأهل باريس إلى الدور ربع النهائي لمواجهة ليفربول.

تشيلسي ليام روسينيور
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525555/مؤتمر-روسينيور-خطأ-ترجمة-تصريح-إنزو-تسبب-في-سوء-فهم-وتعاملنا-مع-تسريب-التشكيل