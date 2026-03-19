في غياب ماني.. قائمة السنغال لتوقف مارس استعدادا لـ كأس العالم 2026

استبعد باب ثياو مدرب السنغال ساديو ماني لاعب النصر السعودي من قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي شهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة كل من: بيرو، وجامبيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وأعلن باب ثياو قائمة منتخب السنغال لتوقف مارس الدولي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - موري دياو - يوفان ديوف.

الدفاع: خاليدو كوليبالي - موسى نيخاتي - الحاج ماليك ديوف - كيبين دياتا - مامادو سار- إسماعيل جاكوبس - أنطوان ميندي - عبد الله سيك - نوبيل ميندي.

الوسط: إدريسا جانا جاي - لامين كامارا - حبيب ديارا - بابي جاي - بابي ماتار سار - باثي سيس.

الهجوم: نيكولاس جاكسون - إسماعيلا سار - بولاي ديا - شريف إنداي - بامبا ديانج - إليمين نداي - حبيب ديالو - إبراهيم مباي - مامادو دياخون - أسانو دياو.

وأعلن كاف سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وكشف كاف في بيان رسمي، عن سحب اللقب من السنغال استنادا إلى المواد 82، و83، و84.. (طالع التفاصيل)

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاصة باللاعب إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.