بعد تقدم أكثر من دولة.. إلغاء طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2031 و2035

الخميس، 19 مارس 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف عملية تقديم ملفات استضافة كأسي آسيا 2031 و2035.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أنه سيتم فتح باب الترشح في دورة جديدة فور استقرار أجندة كرة القدم الدولية في السنوات المقبلة.

وأضاف أن القرار جاء عقب تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تعديل محتمل لإقامة البطولة في السنوات الزوجية، مما يستدعي إعادة النظر في التخطيط والتنظيم.

في أوائل فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تواجد الكويت ضمن أكثر من دولة للتنافس على استضافة بطولة كأس أمم آسيا في نسختين، 2031-2035.

وأفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقتها عبر موقعه أنه تم اختتام عملية تلقّي ملفات الترشح من الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة كأس آسيا 2035.

وكانت عملية الترشّح لاستضافة كأس آسيا 2031 قد اكتملت في العام الماضي، وشهدت اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء القارة، كما جرى تعميم دعوات الترشح لاستضافة نسخة عام 2035 على الاتحادات الأعضاء في 27 أغسطس 2025، على أن يُغلق باب التقديم في 31 ديسمبر 2025.

وعقب انسحاب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من سباق الترشح لاستضافة نسخة 2031، باتت قائمة الاتحادات الأعضاء المتقدمة بملفات الاستضافة لكأس آسيا 2031 تضم كل من:

1- الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

2- الاتحاد الهندي لكرة القدم

3- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم

4- اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم

5- الاتحاد الكويتي لكرة القدم

6- ملف مشترك يضم أوزباكستان وقيرغستان وطاجكيستان.

في المقابل، أعربت الاتحادات الأعضاء التالية رسمياً عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2035، وهي:

1- الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

2- الاتحاد الياباني لكرة القدم

3- اتحاد جمهورية كوريا لكرة القدم

4- الاتحاد الكويتي لكرة القدم

يذكر أن السعودية ستستضيف نهائيات كأس أمم آسيا 2027.

وتقام قرعة البطولة في أبريل المقبل.

كأس آسيا 2031 كأس آسيا 2035
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 "صدق أو لا تصدق".. ماذا قالت الصحف المغربية بعد إعلان التتويج بكأس إفريقيا
/articles/525551/بعد-تقدم-أكثر-من-دولة-إلغاء-طلبات-استضافة-كأس-أمم-آسيا-2031-و2035