من أجل ملاقاة بيراميدز.. بعثة الجيش الملكي تصل مصر

الخميس، 19 مارس 2026 - 19:18

كتب : FilGoal

وصلت بعثة نادي الجيش الملكي إلى مصر، تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وسافرت بعثة الجيش الملكي نحو مصر، في طائرة خاصة.

وذلك بهدف تفادي إرهاق اللاعبين وضمان أفضل ظروف الاستعداد، حسب التقارير.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق حصتين تدريبيتين عقب الوصول، الأولى يوم الخميس، والثانية يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل خوض اللقاء الحاسم.

في لقاء الذهاب، فرض بيراميدز التعادل على الجيش الملكي بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم بالمغرب.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" هدف بيراميدز، بينما أحرز أحمد حمودان هدف الجيش الملكي.

وخاض الجيش الملكي اللقاء على أرضه بدون حضور جماهيري عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي في نفس الدور، لكن انتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وستقام مباراة الإياب التاسعة مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي.

من أجل ملاقاة بيراميدز.. بعثة الجيش الملكي تصل مصر ساعة | الكرة الإفريقية
