من أجل ملاقاة الأهلي.. بعثة الترجي تصل مصر
الخميس، 19 مارس 2026 - 19:15
كتب : FilGoal
وصلت بعثة فريق الترجي يوم الخميس إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.
وسافرت البعثة التونسية إلى القاهرة في طائرة خاصة.
وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.
موعد مباراة الأهلي والترجي
يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت الموافق 21 مارس 2026 الجاري.
وتقام المباراة في استاد القاهرة.
وتنطلق في تمام التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
كامويش في قائمة كاب فيردي لأول مرة استعدادا لتوقف مارس في غياب ماني.. قائمة السنغال لتوقف مارس استعدادا لـ كأس العالم 2026 من أجل ملاقاة بيراميدز.. بعثة الجيش الملكي تصل مصر رئيس الاتحاد السنغالي: يستحيل أن نفقد لقب أمم إفريقيا من الناحية القانونية كوليبالي يفتح النار على كاف: كأس أمم إفريقيا في السنغال ولن يتزحزح قائمة المغرب - غياب الشيبي وبلعمري مع وهبي.. وانضمام الزابيري مصطفى حجي: غاضب من تصريحات كلود لوروا وبالنسبة لي هو ملك الغباء بهدف أحمد حمدي وعودة الونش.. الزمالك يهزم جينيس استعدادا لمواجهة أوتوهو