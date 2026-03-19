من أجل ملاقاة الأهلي.. بعثة الترجي تصل مصر

الخميس، 19 مارس 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - يوسف بلعمري

وصلت بعثة فريق الترجي يوم الخميس إلى القاهرة من مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وسافرت البعثة التونسية إلى القاهرة في طائرة خاصة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب يوم الأحد بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت الموافق 21 مارس 2026 الجاري.

وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي الترجي
