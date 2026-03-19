رئيس الاتحاد السنغالي: يستحيل أن نفقد لقب أمم إفريقيا من الناحية القانونية

شدد عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم على أن منتخب بلاده يستحيل أن يفقد لقب كأس أمم إفريقيا من الناحية القانونية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وقال فال في مؤتمر صحفي نقلته شبكة راديو مونت كارلو: "كنا منظمين جدًا من الناحية الإدارية وتوقعنا كل شيء بعد تأهلنا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا. واجهنا أولى المشاكل بخصوص الإقامة".

وأضاف "اندهشنا كثيرا لأن فندق الإقامة لم يكن بمستوى يليق بالمنتخب السنغالي. واضطررنا إلى تقديم احتجاجات رسمية للحصول على فندق آخر".

وأكمل "لقد رأيتم جميعًا الظروف التي وصل فيها الفريق إلى محطة القطار في الرباط. لم تكن هناك أي إجراءات أمنية، وكان هناك احتكاك كبير مع اللاعبين".

وتابع "أرادوا فرض معسكر أسود الأطلس علينا للتدريب قبل النهائي. لم يكن من الممكن التدرب في معسكر المنافس. ناضلنا، وفي النهاية تم تخصيص مكان آخر لنا للتدريبات".

وواصل رئيس الاتحاد السنغالي "لقد نددنا بالظروف التي أرادوا أن يلعب فيها السنغال النهائي".

وكشف "اتصل بي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في الساعة الثانية صباحًا لإيجاد حل. التقيت به وقد وجد حلولًا لكل مشاكلنا. لكننا لم نخض النهائي في ظروف عادلة".

وأتم "سنلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي الآن، في بداية الأمر تم الفصل في القضية ولم نطعن في القرار، أما الآن فقد أصدرت لجنة الاستئناف قرارها. من الناحية القانونية، يستحيل أن يفقد السنغال هذا اللقب".

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم على النحو التالي:

أحيط الاتحاد السنغالي لكرة القدم علمًا بالقرار الصادر في 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار القضية رقم DC23316.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الشكوى المقدمة حول المباراة النهائي لكأس أمم إفريقيا والتي جمعت بين السنغال والمغرب.

وبموجب هذا القرار، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم، وقامت بقبوله. وبذلك، ألغت الهيئة القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية للكاف، على أساس أن حق الطرف المستأنف في الاستماع إليه لم يتم احترامه خلال إجراءات الدرجة الأولى.

كما اعتبرت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن أحكام المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. وبناءً عليه، أعلن كاف أن منتخب السنغال قد خالف المادة 82، وقررت خسارته المباراة اعتباريًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، تطبيقًا للمادة 84.

ويستنكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار الجائر وغير المسبوق وغير المقبول، والذي يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية.

ومن أجل الدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيباشر الاتحاد في أقرب حال إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.

ويؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيطلع الرأي العام على مستجدات هذه القضية.

في قرار صادم، أعلن كاف سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وكشف كاف في بيان رسمي، عن سحب اللقب من السنغال استنادا إلى المواد 82، و83، و84.

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاصة باللاعب إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.