كوليبالي يفتح النار على كاف: كأس أمم إفريقيا في السنغال ولن يتزحزح

هاجم كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من منتخب بلاده ومنحه للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

ونشر كوليبالي مجموعة من الصور له وهو يحتفل باللقب عبر ستوري إنستجرام، وعلق قائلا: "كاف.. احترموا الأبطال".

وفي تعليق على صورة أخرى: "الكأس ليس هدية.. بل فزنا به"، "هم ينظرون.. وأنا أحميه"، "الكأس هنا… باقٍ كما هو لن يتزحزح".

إلى ذلك، قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم على النحو التالي:

أحيط الاتحاد السنغالي لكرة القدم علمًا بالقرار الصادر في 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار القضية رقم DC23316.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الشكوى المقدمة حول المباراة النهائي لكأس أمم إفريقيا والتي جمعت بين السنغال والمغرب.

وبموجب هذا القرار، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم، وقامت بقبوله. وبذلك، ألغت الهيئة القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية للكاف، على أساس أن حق الطرف المستأنف في الاستماع إليه لم يتم احترامه خلال إجراءات الدرجة الأولى.

كما اعتبرت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن أحكام المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. وبناءً عليه، أعلن كاف أن منتخب السنغال قد خالف المادة 82، وقررت خسارته المباراة اعتباريًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، تطبيقًا للمادة 84.

ويستنكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار الجائر وغير المسبوق وغير المقبول، والذي يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية.

ومن أجل الدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيباشر الاتحاد في أقرب حال إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.

ويؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيطلع الرأي العام على مستجدات هذه القضية.

وكشف كاف في بيان رسمي، عن سحب اللقب من السنغال استنادا إلى المواد 82، و83، و84.

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاصة باللاعب إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.