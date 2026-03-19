منتخب السعودية يعلن قائمة مباراته ضد مصر

أعلن الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي عن قائمة الفريق التي ستواجه مصر وصربيا وديا هذا الشهر.

ويلعب منتخب السعودية ضد نظيره المصري في جدة يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا يوم 31 من الشهر نفسه.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، أسوة بمنتخب مصر.

وضمّت القائمة (25) لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار

الدفاع: زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي

الوسط: أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير

الهجوم: سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

إلى ذلك، حدد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر موعد إعلان القائمة والمعسكر لمواجهة السعودية وديا استعدادا لـ كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة وديا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إعلان قائمة المنتخب ستكون عقب مشاركات الأندية المصرية عقب مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي وبيراميدز كل من الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، ويحل المصري ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري يوم السبت المقبل في الكونفدرالية.

فيما يستضيف الزمالك يوم الأحد في ضيفه أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com فإن القائمة ربما تشهد انضمام ناصر منسي والمهدي سليمان من الزمالك وهادي رياض ومروان عثمان من الأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ معسكر منتخب مصر يوم الإثنين المقبل 23 مارس الجاري استعدادا لمواجهة السعودية.

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.