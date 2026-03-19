كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات
الخميس، 19 مارس 2026 - 15:37
كتب : محمد سمير
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات.
ويقام ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.
وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري.
بينما المباراة الثانية ستقام يوم السبت 28 من الشهر نفسه.
وحال تم اللجوء لمباراة فاصلة ستكون يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس.
وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:
الأهلي × البنك الأهلي
سبورتنج × مصر للتأمين
الصيد × هليوبوليس
الجزيرة × سموحة
وتقام جميع المباريات في تمام السادسة مساء.
وتستضيف الأندية المذكورة أولا بالجدول المباراتين الأولى والثالثة.
ويحق للجنة المسابقات تعديل توقيتات المباريات حسب البث التلفزيوني.
