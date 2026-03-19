قائمة المغرب - غياب الشيبي وبلعمري مع وهبي.. وانضمام الزابيري

الخميس، 19 مارس 2026 - 15:12

كتب : FilGoal

غاب الثنائي محمد الشيبي ويوسف بلعمري عن قائمة منتخب المغرب الأولى تحت قيادة محمد وهبي.

بينما ضم محمد وهبي، ياسر الزابيري مهاجم منتخب الشباب في قائمة المغرب.

ويلعب منتخب المغرب مباراتين وديتين خلال توقف مارس الجاري.

ويواجه أسود أطلس، منتخب الإكوادور يوم 27 مارس الجاري بينما يلاقي باراجواي يوم 31 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي بنعبيد - المهدي الحرار.

الدفاع: أشرف حكيمي - زكريا الواحدي - عيسى ديوب - إسماعيل باوف - عبد الحميد آيت بودلال - أنس صلاح الدين - سفيان الكرواني - رضوان حلال - شادي رياض - نصير مزراوي.

الوسط: عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس - نائل العيناوي - أسامة ترجلين - محمد ربيع حريمات - سمير المرابط.

الهجوم: براهيم دياز - ياسين جاسيمي - شمس الدين طالبي - أمين عدلي - أيوب الكعبي - سفيان رحيمي - ياسر الزابيري - عبد الصمد الزلزولي.

