مصطفى حجي: غاضب من تصريحات كلود لوروا وبالنسبة لي هو ملك الغباء

انتقد مصطفى حجي نجم المغرب السابق تصريحات المدرب الفرنسي كلود لوروا بشأن سحب كاف لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا

وأعرب المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا عن ذهوله بعد قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب.

وقال حجي في تصريحات لقناة راديو مونت كارلو الفرنسية: "أنا غاضب بشكل خاص من بعض الأشخاص مثل كلود لوروا، بالنسبة لي هو ملك الغباء، لأنك عندما تقول أشياء مثل وجود تلاعب خلف الكواليس دون ذكر أسماء أعتقد أنه يبالغ".

وتابع "أنا أحترمه ومسيرته المهنية بأكملها، لكن هذا هراء كبير لأنه يجب تقديم دليل على كل الكلام".

وشدد "كانت المسابقة بأكملها منظمة بشكل جيد ولكن لسوء الحظ، أفسدت تلك الأحداث المباراة، لكننا فزنا بالكأس وهذا أمر بالغ الأهمية لكرة القدم المغربية".

واختتم حجي تصريحاته "تحققت العدالة، وأعتقد أن هناك قواعد في كرة القدم، وإذا فعل كل شخص ما يحلو له وقتما يشاء فهذا غير منطقي، لأنه بمجرد وجود القواعد فيجيب احترامها".

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.