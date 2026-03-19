بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة

تأهل الهلال إلى نهائي كأس السعودية بالتفوق على أهلي جدة بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وسيلتقي الهلال مع الخلود الذي أقصى اتحاد جدة حامل اللقب بنفس الطريقة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة.

وسيخوض الهلال النهائي رقم 20 في تاريخه للمسابقة بحثا عن اللقب رقم 12 والأول منذ 2024.

فيما سيخوض الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه.

وتفوق ياسين بونو حارس الهلال في ركلات الترجيح على إدوارد ميندي حارس الأهلي قائدا فريقه للنهائي، وذلك بعد يوم واحد من سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب وفقا لقرارات كاف. (طالع التفاصيل)

وتقدم الهلال بهدف من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 40 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك إيفان توني التعادل بركلة جزاء في الدقيقة 81.

وفي ركلات الترجيح تصدى بونو لركلتي إيفان توني وجالينو ثنائي أهلي جدة، فيما سجل فرانك كيسي وزياد الجهيني للأهلي.

فيما سجل للهلال كل من روبن نيفيز وماركوس ليوناردو وسلطان مندش وثيو هيرنانديز.

وفي المباراة الثانية جرّد الخلود ضيفه الاتحاد من لقبه من نصف النهائي.

وتقدم موسى ديباي بالهدف الأول للنمور في الدقيقة 40، وتعادل عبد العزيز عليوة للخلود.

وفي الشوط الإضافي الأول تقدم ستيف بيرجفاين للاتحاد في الدقيقة 96، وقبل 9 دقائق على نهاية الشوط الإضافي الثاني سجل آدم بيري هدف التعادل للخلود.

وفي ركلات الترجيح أهدر موسى ديباي الركلة الأخيرة للاتحاد مهديا بطاقة التأهل للنهائي للخلود لأول مرة في تاريخه.