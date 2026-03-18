"يعزز مصداقية الكرة الإفريقية".. بيان من الاتحاد المغربي بعد سحب كاف كأس الأمم من السنغال

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا رسميا بعد قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بسحب لقب كأس الأمم من السنغال ومنحه للمغرب.

ويرى الاتحاد المغربي لكرة القدم أن قرار كاف يعزز مصداقية وتنظيم كرة القدم الإفريقية.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالآتي:

"بعد توصلها بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ترحيبه وتقديره بما تضمنه هذا القرار، الذي يعزز احترام القوانين ويضمن الاستقرار الضروري لسير المسابقات الدولية بأفضل صورة".

"وتشدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منذ اندلاع الأحداث التي شهدتها المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، والتي أدت إلى توقفها، حرصها على إبداء موقفها وإصرارها المستمر على مطلبها المتعلق بالتطبيق الحازم للقوانين المنظمة للمنافسة، بحيث لم يكن الهدف من هذه الخطوة الطعن في الأداء الرياضي، بل اقتصر على المطالبة باحترام القوانين وضمان نزاهة وعدالة المنافسة".

"بعد صدور قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي سبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن استأنفته، اعترفت الكاف بأن القوانين المعمول بها والقابلة للتطبيق على الجميع لم تُحترم".

"كما حرصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دائما على الالتزام بالقوانين المنظمة لتسوية النزاعات المتعلقة بالمسابقات، ضمن الإطار القانوني المعمول به. وقدمت ملاحظاتها، وشاركت في جميع الجلسات التي دُعيت إليها، وسعت دوما لضمان احترام حقوقها والقواعد التي تكفل سير المنافسات بشكل سليم ومنصف".

"لعل هذا القرار سيساهم في توضيح الأنظمة واللوائح المطبقة في الحالات المماثلة، كما يعزز مصداقية وتنظيم كرة القدم الإفريقية".

"وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستواصل المطالبة بالتطبيق الصارم والعادل للقوانين المنظمة لجميع المنافسات التي تشارك فيها، أمام الهيئات القارية والدولية، وهي تتطلع بثقة نحو الاستحقاقات الرياضية المقبلة، على رأسها كأس العالم وكأس إفريقيا للأمم للسيدات الصيف المقبل".

"في الأخير، تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تقديرها لجميع المنتخبات التي شاركت في كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب، والتي شكلت لحظة بارزة في مسيرة كرة القدم الإفريقية".

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.