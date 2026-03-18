أول لاعب إفريقي.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا

استعاد محمد صلاح التسجيل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما هز شباك جالاتاسراي التركي.

ويلعب ليفربول ضد جالاتاسراي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الرابع في المباراة، في الدقيقة 56 بتسديدة بالقدم اليسرى على طريقته المعتادة.

ووصل صلاح لهدفه العاشر في الموسم الحالي في مختلف البطولات.

وسجل صلاح طوال مسيرته في 92 فريقا مختلفا في كل البطولات مع كل الأندية التي لعب لها.

وأصبح هذا الهدف هو رقم 50 لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا.

بواقع 47 مع ليفربول، و2 مع بازل وهدف مع روما.

وهو أول لاعب إفريقي يصل لـ50 هدف في دوري الأبطال، بدون احتساب أهداف الأدوار التمهيدية.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفا أو أكثر في دوري أبطال أوروبا 12 لاعبا بينهم محمد صلاح.

وتأتي القائمة كالآتي:

كريستيانو رونالدو 140 هدفا

ليونيل ميسي 129 هدفا

روبرت ليفاندوفسكي 109 أهداف

كريم بنزيمة 90 هدفا

راؤول جونزاليس 71 هدفا

كيليان مبابي 68 هدفا

إيرلينج هالاند 57 هدفا

توماس مولر 57 هدفا

تييري هنري 50 هدفا

هاري كين 50 هدفا

محمد صلاح 50 هدفا