أول لاعب إفريقي.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 23:31
كتب : FilGoal
استعاد محمد صلاح التسجيل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما هز شباك جالاتاسراي التركي.
ويلعب ليفربول ضد جالاتاسراي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.
ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الرابع في المباراة، في الدقيقة 56 بتسديدة بالقدم اليسرى على طريقته المعتادة.
ووصل صلاح لهدفه العاشر في الموسم الحالي في مختلف البطولات.
وسجل صلاح طوال مسيرته في 92 فريقا مختلفا في كل البطولات مع كل الأندية التي لعب لها.
وأصبح هذا الهدف هو رقم 50 لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا.
بواقع 47 مع ليفربول، و2 مع بازل وهدف مع روما.
وهو أول لاعب إفريقي يصل لـ50 هدف في دوري الأبطال، بدون احتساب أهداف الأدوار التمهيدية.
وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفا أو أكثر في دوري أبطال أوروبا 12 لاعبا بينهم محمد صلاح.
وتأتي القائمة كالآتي:
كريستيانو رونالدو 140 هدفا
ليونيل ميسي 129 هدفا
روبرت ليفاندوفسكي 109 أهداف
كريم بنزيمة 90 هدفا
راؤول جونزاليس 71 هدفا
كيليان مبابي 68 هدفا
إيرلينج هالاند 57 هدفا
توماس مولر 57 هدفا
تييري هنري 50 هدفا
هاري كين 50 هدفا
محمد صلاح 50 هدفا