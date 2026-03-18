نيجيريا تستأنف على قرار فيفا بعد رفض التماسه بشأن أهلية لاعبي الكونغو الديموقراطية

أعلن الاتحاد النيجيري تقدمه باستئناف بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التماسه بشأن أهلية لاعبي الكونغو الديموقراطية خلال الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم.

وتقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالتماس للاتحاد الدولي "فيفا" ضد منتخب الكونغو الديمقراطية ويطالب خلاله بالتأهل لكأس العالم بدلا من الكونغو.

وفازت الكونغو الديمقراطية على نيجيريا وحصلت على بطاقة القارة السمراء في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 والذي سينطلق الأسبوع المقبل في المكسيك.

وقال محمد سانوسي سكريتر الاتحاد النيجيري: "تلقينا قرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشأن التماسنا، لكننا غير راضين عنه. أود أن أؤكد للنيجيريين أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم باشر على الفور إجراءات استئناف القرار".

وزعم منتخب نيجيريا أن منتخب الكونغو أشرك بعض اللاعبين الذين يحملون جنسيات مزدوجة في مباراة المنتخبين الفاصلة والتي أهلت الكونغو للملحق المؤهل لكأس العالم.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com سابقا:"نيجيريا تقدمت بشكوى رسمية ضد الكونغو بسبب وجود لاعبين مثل وان-بيساكا، وتوانزيبي حصلوا على الجنسية الكونغولية رغم أن القانون الكونغولي يمنع الجمع بين جنسيته مع جنسية أوروبية في الوقت ذاته".

وأضاف "فيفا يشترط من أجل تغيير الجنسية هو إصدار جواز السفر الخاص بالجنسية، لذلك طالما حصل اللاعبون على جوازات السفر فلا يوجد مشكلة".

وأتم "في حال ثبوت وجود مخالفات لن تؤثر على نتائج تصفيات كأس العالم. حالة غينيا الاستوائية بعد ثبوت مخالفة إيمانيول إنسوي كانت مختلفة وتم خصم 6 نقاط لأن المخالفة كانت قبل بداية التصفيات لكن الوضع حاليا مختلف وخصم نقاط من الونغو يعني أننا بحاجة لإعادة التصفيات من جديد وهذا غير مطروح. الأقرب توقيع غرامة أو تحذير مستقبلي".

واتهم الاتحاد النيجيري نظيره الكونغولي بخداع فيفا بشأن اللاعبين مزدوجي الجنسية في المنتخب، وأن الموافقة التي حصل عليها من فيفا بشأن مشاركة اللاعبين غير قانونية بسبب عدم استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بتمثيل منتخب الكونغو.

وكان منتخب نيجيريا خسر من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في المباراة في الفاصلة المؤهلة للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الكونغو ضد الفائز من مواجهة كاليدونيا الجديدة وجامايكا على التأهل لكأس العالم