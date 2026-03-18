موتسيبي يوضح حيثيات اتخاذ قرار سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

أوضح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كواليس وحيثيات اتخاذ قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب.

وقال موتسيبي عبر موقع كاف الرسمي ما يلي:

أبلغت بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن الاستئناف المقدم من المغرب والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.

وعبّرتُ سابقا عن خيبة أملي الشديدة تجاه الأحداث التي وقعت في تلك المباراة النهائية، لأن أهم ما في الأمر هو أن ما حدث قوّض العمل الجيد الذي قام به كاف عبر سنوات طويلة لضمان النزاهة والاحترام والأخلاق والحَوكمة، وكذلك مصداقية نتائج مباريات كرة القدم لدينا.

الأحداث التي وقعت في تلك المباراة كشفت أننا ما زلنا نتعامل مع الشكوك وانعدام الثقة. إنها قضية متجذرة منذ وقت طويل.

فعندما توليتُ منصب الرئيس، كان أحد أهم الانشغالات هو حيادية واستقلالية واحترام الحكام ومراقبي المباريات. وقد أُنجز الكثير من العمل الجيد، لكن ما يزال هناك شكوك لأنها مسألة موروثة منذ سنوات طويلة، ونعمل باستمرار على معالجتها لأنها مسألة بالغة الأهمية.

قضية مهمة أخرى أظهرتها أحداث المباراة النهائية هي استقلالية واحترام هيئاتنا القضائية. فعند اختيار أعضاء هذه الهيئات، اتبعنا نهجا مختلفا عمّا كان يحدث سابقا.

دعونا كل اتحاد عضو، وكل منطقة من المناطق الست في الاتحاد الإفريقي، لترشيح أسماء قضاة ومحامين مشهود لهم بالاحترام، لأن من المهم أن تُنظر قرارات لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي بالاحترام والنزاهة التي نعتبرها ضرورية. وإذا نظرتم إلى تشكيل هذه الهيئات، فستجدون أنها تضم بعضا من أبرز القضاة والمحامين في القارة.

سيتعين علينا مواصلة التعامل مع الإدراك العام والمخاوف المتعلقة بالنزاهة؛ فهي مسألة مستمرة. ونحن في الاتحاد الإفريقي واضحون تماما في التزامنا الكبير ليس فقط من خلال ما نقوم به، فقد طبقنا أفضل الممارسات، واستعنا بقضاة ومحامين من كل منطقة وكل دولة من الدول الـ 54 في إفريقيا لضمان أنهم أشخاص يتحلون بالنزاهة ولهم سجل مهني مشرف.

ويظهر جزء من استقلالية هذه الهيئات من خلال القرارات التي اتخذتها. فقد اتخذت لجنة الانضباط قرارا معينا، بينما اتخذت لجنة الاستئناف قرارا مختلفا تماما.

وأُبلغت بأن السنغال ستستأنف، وهو أمر مهم. فلكل دولة من الدول الـ 54 في إفريقيا الحق في متابعة استئنافها والدفاع عن مصالحها على أعلى مستوى في إفريقيا، وفي أعلى جهة قضائية وهي الفيفا. وسنلتزم بالقرار الذي سيُتخذ في أعلى مستوى.

العامل الحاسم هو أنه لن تُعامَل أي دولة في إفريقيا بشكل تفضيلي أو بامتياز أو بأفضلية مقارنة بأي دولة أخرى على القارة.

إن ما حدث في المباراة النهائية بالمغرب خلال كأس الأمم الإفريقية 2025 نأخذه على محمل الجد. وقد بدأنا بالفعل اتخاذ خطوات مهمة لضمان معالجة كل جوانب القصور وتطبيق التحسينات اللازمة.

لقد وضعنا لأنفسنا معايير عالية جدا. ومن المهم بالنسبة لنا أن يعتبر مشجعو كرة القدم في الدول الـ 54 في إفريقيا وفق حكمهم هم، وليس وفق حكم الاتحاد الإفريقي أو حكمي أن قرارات هيئاتنا القضائية عادلة ونزيهة ومحايدة.

وما هو مهم بالقدر نفسه هو أن ينظروا إلى حكامنا، ومشغلي تقنية الفيديو، ومراقبي المباريات باعتبارهم أشخاصا عادلين ومنصفين. وأن تعكس القرارات المتخذة الحياد والاستقلالية الضروريين للغاية.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاص بـ إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.