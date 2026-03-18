انتهت كأس السعودية - الهلال (1) 4-2 (1) أهلي جدة.. الأزرق إلى النهائي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

الهلال - أهلي جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد أهلي جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وفي نفس الوقت تقام مباراة الأخدود واتحاد جدة.

الهلال يتأهل بالفوز 4-2 على الأهلي بركلات الترجيح

بونو يتصدى لركلة إيفان توني الأولى

إلى ركلات الترجيح

الشوط الإضافي الثاني

ق 104: إيفان توني يهدر الثاني بغرابة

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين

ق 81: جووووول التعاااادل إيفان توني يسجل من ركلة جزاء

ق 78: ركلة جزاء لأهلي جدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: سيرجي ميلينكوفيتش يبعد كرة توني من على خط المرمى

ق 40: جووووول أوووووول.. الهلال يتقدم عن طريق ثيو هيرنانديز بتصويبة مدوية

ق 24: تصويبة قوية من كنو تعلو العارضة

ق 23: عرضية أرضية وتسديدة من محرز تمر بجوار القائم

ق 21: ميندي يشتت في الوقت المناسب قبل وصول مالكوم لكرة

بداية اللقاء

أهلي جدة الهلال كأس ملك السعودية
