انتهت كأس السعودية - الهلال (1) 4-2 (1) أهلي جدة.. الأزرق إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد أهلي جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وفي نفس الوقت تقام مباراة الأخدود واتحاد جدة.

الهلال يتأهل بالفوز 4-2 على الأهلي بركلات الترجيح

بونو يتصدى لركلة إيفان توني الأولى

إلى ركلات الترجيح

الشوط الإضافي الثاني

ق 104: إيفان توني يهدر الثاني بغرابة

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين

ق 81: جووووول التعاااادل إيفان توني يسجل من ركلة جزاء

ق 78: ركلة جزاء لأهلي جدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: سيرجي ميلينكوفيتش يبعد كرة توني من على خط المرمى

ق 40: جووووول أوووووول.. الهلال يتقدم عن طريق ثيو هيرنانديز بتصويبة مدوية

ق 24: تصويبة قوية من كنو تعلو العارضة

ق 23: عرضية أرضية وتسديدة من محرز تمر بجوار القائم

ق 21: ميندي يشتت في الوقت المناسب قبل وصول مالكوم لكرة

بداية اللقاء