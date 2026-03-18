تقرير تونسي: لأول مرة.. جلال جيد حكما لمباراة الأهلي والترجي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة الصباح التونسية عن طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة الصباح أن الاتحاد الإفريقي قرر تعيين المغربي جلال جيد حكما للمباراة.

وتقام مباراة الإياب دون حضور جماهيري بسبب العقوبة الموقعة على الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

ولم يسبق أن أدار جلال جيد أي مباراة للنادي الأهلي طوال مسيرته.

