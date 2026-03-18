موزاييك: كاف يرفض استئناف الأهلي على حرمان جمهوره ضد الترجي

كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن مستجدات استئناف الأهلي لحضور جماهيره مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي رسميا يوم الثلاثاء، التقدم باحتجاج إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار تأجيل النظر في الاستئناف المقدم منه على عقوبة حرمانه من الجماهير أمام الترجي.

وقرر كاف حرمان الأهلي من جماهيره مباراتين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ، بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي.

وذكرت موزاييك "أن لجنة الاستئناف رفضت النظر في طلب الأهلي للعب دون حضور جماهيري أمام الترجي.

وفاز الترجي التونسي على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.