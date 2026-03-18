حكومة السنغال تطالب بتحقيق في شبهات فساد بـ كاف

أعرب عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال عن استنكاره عقب قرار سحب بطولة كأس أمم إفريقيا من السنغال وإهدائه للمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وأصدرت الحكومة السنغالية طالبت خلاله بإجراء تحقيق دولي بشأن شبهات فساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء بيان الحكومة كالتالي:

تعرب حكومة السنغال عن استنكارها الشديد عقب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، والذي يقضي بسحب لقب بطل إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

هذا القرار غير المسبوق، والذي يتسم بخطورة استثنائية، يصطدم بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أخلاقيات الرياضة، وعلى رأسها العدالة والنزاهة واحترام حقيقة ما يحدث داخل الملعب. وهو ناتج عن قراءة خاطئة بشكل واضح للوائح، مما أدى إلى قرار غير قانوني بشكل فاضح وظالم بشكل عميق.

ومن خلال التشكيك في نتيجة تحققت عقب مباراة أُقيمت بشكل طبيعي واكتملت وفقًا لقواعد اللعبة، فإن الاتحاد الإفريقي يوجه ضربة خطيرة لمصداقيته وكذلك للثقة المشروعة التي تضعها الشعوب الإفريقية في المؤسسات الرياضية القارية.

ولا يمكن للسنغال أن تقبل بأن يمحو قرار إداري الجهد والاستحقاق والتميز الرياضي. وترفض السنغال بشكل قاطع هذه المحاولة غير المبررة لانتزاع حقها.

وتطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن شبهات فساد داخل الهيئات القيادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما ستلجأ السنغال إلى جميع سبل الطعن المناسبة، بما في ذلك أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، من أجل تحقيق العدالة واستعادة أحقية النتيجة الرياضية.

وتغتنم الحكومة هذه الفرصة لتجديد تضامن الأمة بأكملها مع السنغاليين المحتجزين في المغرب عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا. وهي تتابع هذا الملف بشكل كامل بهدف الوصول إلى حل إيجابي في أقرب وقت ممكن.

وستظل السنغال حازمة ويقظة وثابتة في الدفاع عن حقوق منتخبها واستعادة شرف الرياضة الإفريقية.

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم على النحو التالي:

أحيط الاتحاد السنغالي لكرة القدم علمًا بالقرار الصادر في 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار القضية رقم DC23316.

وتأتي هذه الإجراءات عقب الشكوى المقدمة حول المباراة النهائي لكأس أمم إفريقيا والتي جمعت بين السنغال والمغرب.

وبموجب هذا القرار، أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم، وقامت بقبوله. وبذلك، ألغت الهيئة القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية للكاف، على أساس أن حق الطرف المستأنف في الاستماع إليه لم يتم احترامه خلال إجراءات الدرجة الأولى.

كما اعتبرت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن أحكام المادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا. وبناءً عليه، أعلن كاف أن منتخب السنغال قد خالف المادة 82، وقررت خسارته المباراة اعتباريًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، تطبيقًا للمادة 84.

ويستنكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار الجائر وغير المسبوق وغير المقبول، والذي يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية.

ومن أجل الدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيباشر الاتحاد في أقرب حال إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.

ويؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيطلع الرأي العام على مستجدات هذه القضية.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.