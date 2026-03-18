هل يعتزل شمايكل بسبب هذه الإصابة الخطيرة؟

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

كاسبر شمايكل

أوضح الدنماركي كاسبر شمايكل حارس سيلتك الاسكتلندي أنه يعاني من إصابة خطيرة في الكتف قد تُنهي مسيرته الكروية.

ويعاني شمايكل البالغ من العمر 39 عامًا من الألم منذ إصابته في كتفه الأيسر مع منتخب بلاده العام الماضي، قبل أن تتفاقم الإصابة خلال مواجهة شتوتجارت الألماني الشهر الماضي.

وقال شمايكل لشبكة CBS Sports: "سأحتاج الآن إلى الخضوع لعمليتين جراحيتين لإصلاح كتفي".

وأضاف "إنها ضربة موجعة، تعرضت لتمزق في عضلة الذراع، وخلع في الكتف، وتمزق في الغضروف المفصلي، كل شيء تقريبًا تضرر".

وأكمل "فترة التأهيل ستستغرق بين 10 و12 شهرًا".

ومن المقرر أن يخضع شمايكل للعملية الأولى يوم الجمعة.

وغاب الحارس الدنماركي عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه.

وبذلك يفقد شمايكل فرصته في التواجد مع منتخب الدنمارك الذي يخوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 هذا الشهر.

إذ تلعب الدنمارك في المسار الرابع الذي يتأهل منه الفائز النهائي من مباراتي الدنمارك ضد مقدونيا، الشمالية التشيك أمام أيرلندا.

يذكر أن كاسبر تألق بقميص ليستر سيتي لسنوات، كما لعب بقمصان نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي قبل انتقاله إلى سيلتك صيف 2024.

لكن ليستر كان المحطة الأهم في تاريخ شمايكل ومسيرته الكروية بصورة عامة.

فشمايكل هو الحارس التاريخي لليستر سيتي والذي أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه في موسم 2015-2016.

الدنمارك سيلتك كاسبر شمايكل
