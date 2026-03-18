خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي
الأربعاء، 18 مارس 2026 - 14:51
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة بيراميدز الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي البطولة على استاد الدفاع الجوي.
وتقام المباراة يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الجيش الملكي.
ويلتقي الفائز من المباراة ضد الفائز من مباراة الهلال ضد نهضة بركان.
