مدرب تونس: منحت الأولوية للمحترفين في أوروبا.. ولهذا السبب استبعدت معلول وساسي

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

صبري لموشي - منتخب تونس

برر صبري لموشي اختياراته للقائمة الأولى له على رأس الجهاز الفني لمنتخب تونس.

وتولى لموشي تدريب منتخب تونس خلفا لسامي الطرابلسي بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.

وقال صبري لموشي مدرب تونس في مؤتمر صحفي: "قناعتي أن اللاعبين الناشطين في أوروبا قادرين على تقديم الإضافة مقارنة بالبقية ولذلك أنا أمنحهم الفرصة. تعاملت مع العناصر المتاحة وهناك غيابات اضطرارية".

وأضاف "معرفتي الجيدة بالمستوى الكبير لفرجاني ساسي وعلي معلول وعيسى العيدوني هي السبب وراء عدم استدعائي لهم. قررت الاعتماد على اختيارات جديدة في مباراتي هايتي وكندا، لتجربة مستويات مختلفة قبل كأس العالم".

وأتم تصريحاته "فرجاني ساسي قدم الكثير للمنتخب وأتمنى أن يكون جاهزا لكأس العالم. سأضع اللائحة النهائية بما يخدم مصالح المنتخب في كأس العالم".

ويلعب منتخب تونس وديا ضد هايتي وكندا في التوقف الدولي الأخير قبل كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد بن علي رمضان لاعب وسط الأهلي. (طالع التفاصيل)

كما غاب علي معلول لاعب الصفاقسي، وفرجاني ساسي نجم الغرافة القطري.

وتلعب تونس وديا ضد هايتي يوم 28 مارس.

قبل ملاقاة كندا يوم 31 من الشهر نفسه.

يذكر أن هذا سيكون الظهور الأول لصبري لاموشي مع منتخب تونس بعد تعيينه في يناير الماضي خلفا لسامي الطرابلسي.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.

