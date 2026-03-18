بدون الجزيري وبن رمضان.. تونس تعلن قائمة توقف مارس لمواجهتي هايتي وكندا

أعلن صبري لاموشي مدرب منتخب تونس الجديد قائمة نسور قرطاج لتوقف مارس الجاري، والتي خلت من لاعبي الدوري المصري.

ويلعب منتخب تونس وديا ضد هايتي وكندا في التوقف الدولي الأخير قبل كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد بن علي رمضان لاعب وسط الأهلي.

قائمة المنتخب التونسي على النحو التالي:

وتلعب تونس وديا ضد هايتي يوم 28 مارس.

قبل ملاقاة كندا يوم 31 من الشهر نفسه.

يذكر أن هذا سيكون الظهور الأول لصبري لاموشي مع منتخب تونس بعد تعيينه في يناير الماضي خلفا لسامي الطرابلسي.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.