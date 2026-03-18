بدون الجزيري وبن رمضان.. تونس تعلن قائمة توقف مارس لمواجهتي هايتي وكندا

الأربعاء، 18 مارس 2026 - 12:31

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - تونس

أعلن صبري لاموشي مدرب منتخب تونس الجديد قائمة نسور قرطاج لتوقف مارس الجاري، والتي خلت من لاعبي الدوري المصري.

ويلعب منتخب تونس وديا ضد هايتي وكندا في التوقف الدولي الأخير قبل كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومحمد بن علي رمضان لاعب وسط الأهلي.

قائمة المنتخب التونسي على النحو التالي:

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎الدتخب ائمة الاعبين حراسة المرمى أيمن دحمان صبري بن حسن عبد المعيب الشماخ نوا الدين الفرحاتي الدفاع يان فاليري معتز النفاتي -غيث الزعلوني عمر الرقيق -أدم عروس علاء غرام رائد الشيخة الشيخاوي محمد امين بن حميدة مرتضى وناس- وناس-علي علي العابدي وسط الميدان الياس السخيري جنيعل المجبري أنيس بن سليمان راني خضيرة -إسماعيل- محمد بلجاج: محمود A الهجوم -سساستيان تونكتي ريان اللومي فراس شواط પ્રजক- فرحات سيف اللطيف عمر بن علي -خليل العياري حازم- المستوري أنيس السعيدي 26 المباريات القادمة vs.HAITI 0:00(TORONTO) 20:00 s.CANADA CANADA 19:30(TORONTO) Carembar Vitalait OLA LACIGALE SICAM ฟินด BNABANK‎'‎‎

وتلعب تونس وديا ضد هايتي يوم 28 مارس.

قبل ملاقاة كندا يوم 31 من الشهر نفسه.

يذكر أن هذا سيكون الظهور الأول لصبري لاموشي مع منتخب تونس بعد تعيينه في يناير الماضي خلفا لسامي الطرابلسي.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.

